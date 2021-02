Appel à candidature pour le « Projet de soutien aux startups technologiques »

L’appel à candidature pour la 1ére édition du « Projet de soutien aux startups technologiques », lancé par Technoriat , programme de soutien à ces « jeunes pousses », sera clôturé le 15 février 2021.

Le Projet de soutien aux startups technologiques « Technoriat » a pour objectif de poser les fondements nécessaires à la création d’un écosystème de l’innovation pérenne et autonome permettant le développement de startups technologiques.

Technoriat, dans sa première version, consiste à présélectionner 24 entrepreneurs chercheurs, appelés « Technoriates », à accompagner 12 d’entre eux pour une première période d’incubation de 8 mois, et à retenir au final 6 « Technoriates » pour les accompagner pendant 12 mois supplémentaires à l’internationalisation (période d’accélération).

L’appel à candidature a été lancé le 7 janvier 2021 et sera clôturé le 15 février 2021 à minuit. Les tests de capacité entrepreneuriale » Entrepreneurship ability test » se dérouleront du 28 février au 6 mars 2021. Les entretiens pour les candidats retenus auront lieu du 6 mars au 14 mars 2021.

La priorité en matière de sélection sera donnée aux secteurs des énergies renouvelables, environnement, l’économie circulaire, les sciences de matériaux, les biotechnologies, la santé et l’agro-alimentaire.

Un Bootcamp (Camp d’entraînement) pour les 24 Technoriates présélectionnés démarrera le 3 avril 2021.

Le programme d’incubation des 12 Technoriates retenus se déroulera de mai à décembre 2021. Ce programme sera animé par des experts nationaux et internationaux. Enfin, la phase d’accélération et d’internationalisation de 6 Technoriates aura lieu de Janvier à décembre 2022. Durant cette phase, les candidats retenus bénéficieront d’un accompagnement et d’un financement du brevetage international et de la production d’un prototype industriel à partir d’un prototype de laboratoire ainsi que d’un accompagnement à la commercialisation nationale et internationale.

Ils bénéficieront aussi, d’un budget réservé au financement d’études spécifiques pour chaque projet, ainsi qu’une dotation financière, de 4 voyages de formation internationale, de recherche de partenariat et d’un voyage de participation à une foire internationale professionnelle spécifique. Technoriat est un programme permettant le développement de startups technologiques issues des résultats de la recherche scientifique et basées sur la propriété intellectuelle. Il vise à ancrer la culture entrepreneuriale chez les chercheurs, fluidifier et démocratiser le processus de brevetage et combler le manque de services d’industrialisation (du prototype à l’industrialisation) Il est porté conjointement par le cabinet OurDigitalFuture et l’Association des Technoparks Tunisiens en partenariat avec la RRO – CEA et plusieurs instituts de recherche tunisiens.

Il est financé par l’Union Européenne à travers le programme Innov’i – EU4Innovation mis.