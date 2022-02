Appel à poursuivre l’application des mesures de sécurité de protection des enfants et de la famille

L’Agence nationale de sécurité informatique(ANSI) a appelé à poursuivre l’application des mesures de sécurité nécessaires pour protéger les enfants et la famille contre les dangers d’Internet.

- Publicité-

Elle a mis l’accent, à cette occasion, sur la nécessité d’utiliser les solutions de sécurité et les outils de contrôle parental, précise un communiqué publié, lundi soir, par l’Agence.

A l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’Internet sous le slogan : « Ensemble pour un meilleur Internet », l’ANSI incite les utilisateurs à sensibiliser l’enfant quant à l’importance de ne pas divulguer des données spécifiques sur le réseau internet et de vérifier la crédibilité des contenus numériques reçus ou partager sur les réseaux sociaux ou autres.

Le monde entier célèbre, le deuxième mardi du mois de février de chaque année, le « Safer Internet Day » , une journée devenue, au fil des ans, un rendez-vous incontournable en matière d’éducation et sensibilisation aux risques liés à la navigation sur internet.

À ce titre, l’ANSI adhère à cette compagne dont l’objectif principal est de sensibiliser le grand public au thème « Utiliser Internet en toute sécurité » pendant tout le mois de février. Il s’agit, notamment, de prodiguer des conseils aux parents, de présenter les meilleures pratiques pour protéger les enfants des dangers auxquels ils peuvent faire face sur internet et apporter une aide aux enfants, jeunes, parents et pédagogues grâce à des informations concrètes et des conseils pratiques.