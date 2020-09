Approvisionnement de 37 écoles en eau potable, en septembre

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche a annoncé l’approvisionnement, au mois de septembre, de 37 écoles en eau potable, dans le cadre des mesures sanitaires et des modalités applicables à la rentrée scolaire 2020 pour lutter contre le coronavirus (Covid-19).

Désormais, le nombre total des écoles alimentées en eau potable est de 713, depuis 2015, soit 83%, a-t-on appris d’un communiqué du ministère de l’agriculture, publié vendredi.

Et d’ajouter que cet approvisionnement s’inscrit dans le cadre de l’accélération de l’exécution du programme d’approvisionnement des écoles primaires en eau potable et l’assainissement pour consolider les mesures sanitaires (lavage des mains et sanitaires).

Ce programme a permis l’approvisionnement de 125 écoles, en 2015, 376 écoles en 2016, 132 écoles, en 2017 et 80 écoles en 2018.

Quant au programme d’assainissement qui a été lancé en 2016, les travaux d’assainissement ont été achevés, en septembre 2020, dans six écoles supplémentaires, ce qui augmente le nombre total des écoles raccordées, au réseau à 590 écoles (71%) (dont 440 dans le cadre du programme 2016 et 150 écoles dans le programme de 2018).

A rappeler que le ministre de l’Education, Fathi Slaouti, s’est engagé, vendredi à fournir l’eau potable dans tous les établissements éducatifs confrontés à des problèmes d’approvisionnement régulier en eau, soit 461 écoles, ainsi que des masques sanitaires et du gel stérilisant au profit de tous les élèves issus de familles démunies, soit, 50 mille élèves.