Ariana: contamination d’un conseiller municipal et deux agents municipaux par le COVID-19

La municipalité de l’Ariana a indiqué dans un communiqué publié, samedi, à Tunis, qu’un des ses conseillers municipaux et deux de ses agents ont été contaminés par le virus du COVID-19.

La municipalité a pris les mesures nécessaires, à travers les opérations de désinfection de l’espace municipal et la fourniture des moyens de protection à tous ses agents.

Près de 35 d’entre eux (agents) ont été soumis à des analyses, avant la prise de mesures de précaution additionnelles, a précisé la municipalité de l’Ariana.

Selon le communiqué, les analyses réalisées par la direction régionale de la santé de l’Ariana ont confirmé la contamination de 5 personnes de la même famille, dont le conseiller municipal et deux de ses fils qui travaillent à la municipalité de l’Ariana, sans l’apparition des symptômes.

Toutes ces personnes contaminées ont procédé à l’auto-isolement dans leur domicile, situé dans la région de Borj El Baccouche à l’Ariana. L’opération d’investigation des individus et des groupes ayant eu des contacts avec les personnes contaminées notamment dans l’entourage municipal et familial pour identifier les causes réels de l’infection les deux agents municipaux par le COVID-19 a également débuté.

Les données collectées montrent que toutes les personnes contaminées par le virus COVID-19 sont des infections locales suite à la présence à une fête de mariage.

Le nombre des cas de contamination par le COVID-19 devra augmenter car le conseiller municipal a assiste à une réunion du conseil municipal et a participé à certaines autres manifestations.