ARP : adoption des articles relatifs aux groupes parlementaires et au nomadisme des député

L’Assemblé des représentant du peuple a repris, ce mardi, ses séances plénières après la trêve de l’Aïd par l’examen du projet de régime intérieur du Parlement, dont elle a adopté 6 articles relatifs aux groupes parlementaires et au nomadisme parlementaire.

Il s’agit notamment de l’article 16 qui dispose qu’il est reconnu à « quinze députés ou plus le droit de former un groupe parlementaire » et il est interdit à un même parti ou une même coalition d’avoir plus d’un groupe parlementaire.

Chaque député de l’ARP peut appartenir au groupe de son choix, mais un député ne peut pas appartenir à plus d’un plus d’un groupe parlementaire, précise le même article.