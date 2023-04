ARP: Création d’un «Comité de sages» chargé du maintien de l’ordre

L’Assemblée des Représentants du Peuple a approuvé, au cours de la séance plénière tenue ce mercredi 26 avril 2023, la création d’un organe consultatif dénommé Comité des Sages, composé de trois députés, qui fera office de médiateur parlementaire dans le domaine du maintien de l’ordre, à charge pour le bureau de l’ARP d’en décider la nomination.

L’article e 43 du règlement intérieur stipule que le bureau du parlement est chargé de superviser les affaires administratives et financières de l’ARP l, d’en préparer et approuver le budget, et de superviser et contrôler son exécution.

Le bureau du Parlement l fixe également l’ordre du jour des séances plénières et le calendrier des travaux de l’ARP.