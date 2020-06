« Tahya Tounes » se dégarnit. 3 députés le quittent

Les députés Mabrouk Korchid, Ayachi Zammal et Kamel Aouadi ont démissionné du bloc parlementaire de « Tahya Tounes », a annoncé Mabrouk Korchid, soulignant que « ces démissions, dont les raisons sont « objectives et liées aux orientations générales du parti sont définitives ».

Dans une déclaration, lundi, à l’agence TAP, faite à l’Assemblée des représentants du peuple, au Bardo, Korchid a indiqué que ces démissions ont été, essentiellement, motivées par « une absence de positionnement du parti Tahya Tounes sur l’échiquier politique ainsi que de l’absence d’une position claire à l’égard de l’Islam politique ».

Korchid a, toutefois, expliqué qu’il ne démissionnera pas de la vie politique.

« Je ne resterai pas non plus indépendant au sein de l’Assemblée des représentants du peuple », a-t-il ajouté, affirmant que « tout est mis en oeuvre pour rassembler et unifier le courant national, à la lumière d’un programme politique qui sera annoncé prochainement »

Fondé par l’ancien chef du gouvernement, Youssef Chahed, le mouvement « Tahya Tounes » a obtenu 14 sièges au parlement à l’issue des dernières élections législatives.

Avec ces trois démissions, le bloc parlementaire de « Tahya Tounes » ne compte plus que 11 députés.