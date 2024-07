ARP : Des députés demandent une séance de dialogue avec le gouvernement

Un certain nombre de députés ont déposé il y a quelques jours une motion pour la tenue d’une séance de dialogue avec le gouvernement, qui a été approuvée par des députés non affiliés et des députés de divers groupes parlementaires, a révélé le président du bloc de la Ligne souveraine nationale, Abderrazak Aouidat.

Dans une déclaration à Mosaïque Fm, il a expliqué que la raison de la demande de la séance est de tenir le gouvernement responsable de l’exercice et de l’étendue de la rentabilité obtenue grâce aux réformes convenues dans divers domaines, alors que le Parlement a approuvé plusieurs prêts demandés par le gouvernement, dont la plupart sont destinés à l’investissement.

Il est à noter que la requête se trouve toujours au Bureau de l’ARP. Si elle était approuvée, ce serait la première séance du genre du parlement actuel avec le gouvernement en son entier, indique la même source.