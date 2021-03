ARP: Les députés de moins en moins nombreux aux Plénières

L’Organisation Al-Bawsala a enregistré, dans son rapport semestriel sur les travaux de l’Assemblée des représentants du peuple, une baisse du taux de présence des députés aux séances plénières.

- Publicité-

Ainsi, le pourcentage de présence enregistré (d’octobre 2020 à février 2021) a atteint 71 pc, contre 83 pc lors de la dernière session parlementaire.

Le taux de participation le plus bas aux séances plénières a été enregistré au cours du mois de novembre 2020; il est de 64 pc, selon le rapport de l’organisation présenté, mercredi, lors d’une conférence de presse virtuelle.

Hsouna Nasfi (le bloc de la Réforme) et Imed Khemiri (Bloc Ennahda) sont les députés les plus présents aux séances, avec un taux estimé à 92 pc, suivis de leurs pairs Nabil Hajji (Bloc démocratique), de Belgacem Hassan (Ennahdha) et de Mohamed Mourad Hamzaoui (hors groupe).

Quant aux députés les moins présents, ils se recrutent en majorité parmi le groupe parlementaire de « Tahya Tounès » avec Mohamed Kamel Hamzaoui (5,36 pc), Lotfi Ali (9 pc), Mekki Zaghdoud et Hedi Mekni (19 pc). Quant au député Safi Saïd (hors groupe), il détient un taux de présence de 20 pc.

L’organisation Al-Bawsala a constaté lors des séances plénières de nombreux manquements en rapport avec la publication des listes de présence et des listes de vote (30 listes de présence et 6 listes de répartition des votes ont été publiées en dehors des délais, tandis que 11 listes de vote n’ont pas été publiées. Elle a, en outre, relevé la non publication de plusieurs procès-verbaux des travaux des commissions

Dans son rapport, l’organisation invite aussi le président du parlement à garantir la bonne marche de l’Assemblée conformément aux dispositions du règlement intérieur et exhorte les blocs parlementaires, dont notamment le PDL et al-Karama, à éviter de perturber les travaux parlementaires et de recourir aux mécanismes juridiques prévus au cas où ils voudraient manifester leur protestation.