ARP : levée de la plénière consacrée à l’examen d’une motion du PDL

La séance plénière de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée à l’examen d’une motion présentée par le Parti destourien libre (PDL) réclamant la condamnation du blanchiment du terrorisme, l’assèchement de ses sources de financement, a été levée mardi défaut de quorum.

Selon le vice-président de l’ARP, Tarek Ftiti, la séance plénière était initialement prévue ce matin à 9h00. Quarante-huit élus seulement ont été présents à l’ouverture de la séance alors que l’article 109 du règlement intérieur du parlement prévoit la tenue de la plénière, 30 minutes après l’horaire fixé avec une présence minimale d’un tiers des députés.

Dans ce texte de motion, le groupe du PDL appelle l’Exécutif à mettre en place des mesures pour tarir les sources de financement du terrorisme, démanteler le réseau de son financement et à dissoudre les organisations politiques et les associations qui soutiennent la violence et l’obscurantisme.

Le bloc a également demandé à ce que toutes les procédures nécessaires soient prises pour présenter ce projet en plénière pour examen et adoption, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 141 du règlement intérieur de l’ARP.

Le groupe du PDL avait déclaré avoir avait déposé cette motion » dans un souci de responsabilité nationale » et » partant de sa conviction quant à la nécessité de contribuer à la préservation de la sécurité nationale contre toute pratique servant le terrorisme « .

