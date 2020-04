ARP: Séance de dialogue avec des membres du gouvernement, ce mardi

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) tient, mardi 28 avril 2020, une séance de dialogue avec des membres du gouvernement.

Il s’agit du ministre des Affaires locales, du ministre du Commerce, du ministre d’État chargé de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption, indique, lundi, l’ARP.

La séance qui devrait commencer à 09h00, se déroulera en présence des membres des bureaux des commissions suivantes: La commission de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et du commerce et les services liés, la commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces porteuses d’armes et la commission du développement régional.

Cette séance se tient dans le cadre des dispositions exceptionnelles approuvées lors de la plénière tenue le 26 mars 2020 portant délégation du contrôle du gouvernement à une cellule de crise du parlement.