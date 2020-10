ARTES des Mzabi divise tout, CA et RN

Le chiffre d’affaires (CA) de la société ARTES SA, au 30 juin 2020 s’élève à 47,755 MDT, contre 107,057 MDT pour la même période de 2019, soit une diminution de 59,302 MDT qui correspond à une baisse de 55%. En outre, la société a enregistré au 30 juin 2020, 1 167 immatriculations contre 2 756 au 30 juin 2019 soit une baisse de 58%. Cette baisse est essentiellement due au confinement qui a été décrété à partir du 22 mars 2020 à cause de la pandémie du Covid-19 et l’arrêt total de l’activité pour le mois d’avril et un redémarrage au ralenti durant le mois de mai. Même les produits des placements ont baissé, totalisant 1,930 MDT au titre du premier semestre 2020 contre 4,105 MDT au titre du premier semestre 2019. Les états financiers intermédiaires de l’entreprise du groupe Mzabi, font apparaître des capitaux propres positifs de 122.414.329 dinars y compris le résultat net (RN) de la période s’élevant à 5.692.945 dinars.