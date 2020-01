Artisanat : Faouzi Ben Halima promet des chiffres et des lettres de noblesse en 2020

Pour cette année, l’Office national de l’artisanat (ONA) a annoncé la mise en place d’une toute stratégie innovante visant le renforcement de la contribution du secteur artisanal au développement économique.Une étape stratégique qui s’inscrit dans le cadre de l’impulsion de cette activité, considérée déterminante pour le secteur de l’artisanat et de l’économie tunisienne. Ce secteur se distingue par son fort potentiel en matière de création d’emplois et son implantation notamment dans les régions intérieures du pays. Il peut constituer le fer de lance d’une nouvelle approche de développement qui s’inscrit dans les priorités du ministère du Tourisme et de l’Artisanat.

Lors d’une conférence de presse tenue, mardi 28 janvier 2020 à Tunis, le directeur général de l’Office national de l’artisanat, Faouzi Ben Halima a assuré que l’office a tracé une feuille de route stratégique pour l’année 2020 , dont l’objectif escompté est de développer le secteur de l’artisanat non seulement sur le plan national mais aussi à l’échelle internationale.

Il a, dans ce contexte, affirmé que, parmi les principales priorités de l’ONA au cours de cette année, figure la révision des lois réagissant le code d’investissement dans le secteur de l’artisanat, ce qui permettra de booster l’investissement et redynamiser le secteur en question.

C’est aussi la création de 6500 postes d’emploi avec des investissements dépassant les 20MDT, au profit de 5150 projets dans plusieurs régions…

Le DG de l’Office national de l’artisanat a encore indiqué que la valeur des exportations des produits artisanaux agréés par les services de l’office sera augmentée pour atteindre les 95 MDT.

Et d’ajouter que l’ONA collabore avec l’administration des recherches économiques pour organiser des campagnes de sensibilisation destinées aux artisans et ce au niveau de la promotion de la qualité.

Sur un autre volet, Ben Halima a fait savoir que l’office œuvre afin de renforcer le rôle du commerce électronique pour promouvoir le produit tunisien, ajoutant que plus de 20 mille exposants tunisiens participeront au cours de cette année aux diverses manifestations nationales et internationales.

Dans le même ordre d’idées, le responsable a évoqué l’élaboration d’une étude pour la création d’une structure regroupant le secteur privé et public, pour soutenir les artisans et commercialiser les produits artisanaux tunisiens (…).

Sept entreprises artisanales participeront au salon « Ambiente »

Le directeur général de l’ONA) a annoncé que sept entreprises artisanales prendront part au salon international des biens de consommation ” Ambiente ” qui se tiendra du 7 au 11 février prochain à Francfort, en Allemagne.

Il a signalé que la participation tunisienne vise notamment à promouvoir l’artisanat et l’art tunisien pour mieux accéder au marché européen et améliorer son positionnement, précisant que cette participation est encadrée par l’Office National Tunisien.

Il a, également, indiqué, que deux stands regroupant sept entreprises tunisiennes exposeront différents produits artisanaux (verrerie, porcelaine, céramique, tissage manuel, mosaïque…).

A noter que « L’Ambiente » est un salon international qui se déroule une fois par an à Francfort. Il figure parmi les plus grands salons internationaux dédiés aux articles de maison. Environ 4500 exposants venant de 92 pays et 13600 visiteurs issus de 166 pays sont attendus à cette foire.

Export: 80 MDT en 2019

Selon les statistiques dévoilées par l’ONA, les exportations des produits de l’artisanat devraient générer 80 millions de dinars (MDT) en 2019, contre 79 MDT en 2018. Le volume des investissements dans le secteur devrait atteindre 24,4 MDT en 2019, contre 22,134 MDT en 2018, 22,608 MDT en 2017 et 16 MDT en 2016.

Le nombre des entreprises artisanales qui sont implantées dans diverses régions a atteint les 96 entreprises en 2017 contre 59 en 2016. celui des artisans ayant participé aux salons et foires est passé de 3124 en 2017, à 4438 personnes en 2018. Ce nombre devait atteindre les 5000 participants vers la fin de 2019.

S’agissant des manifestations dédiées à l’artisanat, leur nombre a atteint 92 contre 32 manifestations en 2016.

En ce qui concerne le label de qualité attribué aux produits artisanaux du secteur du tissage et de la tapisserie en 2019, il sera généralisé à tous les autres secteurs de l’artisanat, et ce, à partir de janvier 2020.

Toujours selon l’office, plusieurs produits artisanaux ont été exportés vers de grands marchés internationaux à l’instar des Etats-Unis d’Amérique, le Canada et les pays européens tels que l’Italie, la France, l’Espagne et l’Angleterre(…).

A vrai dire, le secteur de l’artisanat a acconpli depuis ces dernières années plusieurs réalisations en matière d’emploi, de mise à niveau et aussi la création de nouveaux projets.