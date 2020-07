Assurances-Auto: Hausse des primes contre les risques de vol et d’incendie de 30 dt !

La prime fixe d’assurance contre les risques de vol et d’incendie a augmenté, à partir de juillet 2020, de 30 dinars pour les propriétaires de véhicules.

D’après un document publié par la Fédération tunisienne des sociétés d’Assurances (FTUSA) et signé par 15 responsables des compagnies d’assurance tunisiennes, les tarifs des garanties facultatives (vol et incendie) ont été modifiés pour les propriétaires de véhicules à moteur.

La prime fixe de l’assurance incendie a augmenté de 30 dinars (toutes utilisations) et la prime fixe de l’assurance vol a enregistré, également, une hausse de 30 dinars (toutes utilisations).

Le directeur exécutif de la FTUSA, Hatem Amira a affirmé dans une déclaration à l’Agence TAP, que cette augmentation, approuvée par l’Instance générale de l’assurance, a été programmée depuis l’année dernière et a été reportée à l’année en cours, mais la propagation de la pandémie du coronavirus a causé le report de cette augmentation par la profession au mois de juillet 2020.

Il a expliqué que les compagnies d’assurance ont choisi de ne pas surcharger les clients d’une nouvelle augmentation de prime d’assurance en dépit de la crise sanitaire et des répercussions du covid 19 et son impact sur le pouvoir d’achat des différentes familles et la hausse des dépenses.

Le responsable a confirmé que les deux branches d’assurance (vol et incendie) souffrent d’un déficit financier dans leurs résultats techniques sans pouvoir préciser la valeur financière de ce déficit.

Le responsable a ajouté, en outre, que les primes payées par les deux branches (incendie et vol) ne couvrent pas l’indemnisation des dommages.

Par ailleurs, Amira a avancé qu’il n’aura pas d’augmentation sur les tarifs d’assurance responsabilité civile, pour l’année 2020.