Une agence de lutte contre la fraude dans les assurances! La FTUSA y pense

La Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances ( FTUSA) œuvre actuellement, en collaboration avec les autorités concernées, à la création d’une agence de lutte contre la fraude dans ce secteur, a indiqué Le Président de la FTUSA , Habib Ben Hassine.

Il a ajouté dans une interview accordée à l’Agence TAP, que cette agence vise à offrir les mécanismes juridiques et techniques permettant d’identifier les imposteurs, de dévoiler leurs méthodes et de les poursuivre en justice.

Pour le responsable, le phénomène de la fraude à gagné du terrain, en particulier dans la branche de l’assurance automobile, qui occupe la première place dans l’activité des compagnies d’assurance, avec près de 43% du total du chiffre d’affaires(CA). En parallèle, cette branche à enregistré une augmentation continue des indemnités versées par rapport aux autres produits, a-t-il en côté précisé .

« Il est difficile, actuellement, de déterminer avec précision les coûts de la fraude à l’assurance bien que les estimations montrent qu’ils se situent entre 5 et 10 % des montants d’indemnisation », a-t-il souligné.

Et de poursuivre que les méthodes utilisées en matière de fraude deviennent de plus en plus sophistiquées, mettant les compagnies d’assurance dans l’embarras, évoquant, notamment, les fausses déclarations et les exagérations des sinistres pour obtenir des dommages importants.

Ben Hassine a fait savoir que l’agence entreprendra, dès sa création, la préparation d’études et de statistiques dans ce domaine.