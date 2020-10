ATB : Hausse du PNB de 8,44%, à fin septembre 2020

Le PNB de l’Arab Tunisian Bank (ATB) a enregistré une augmentation de 8,44%, à fin septembre 2020, pour s’établir à 195,2 millions de dinars (MD), selon les états financiers de la Banque, publiés sur le site de la Bourse de Tunis.

Les produits d’exploitation bancaire ont progressé, à leur tour, de 11,10 %, pour atteindre 471,5 MD. La banque a enregistré, au cours de la même période, une amélioration au niveau de ses principaux indicateurs d’activité, notamment une augmentation des crédits nets de provisions et d’agios réservés de 21,78%, à 5120,2 MD, une hausse des dépôts de la clientèle de 13,98%, à 5647,2 MD et une évolution des charges opératoires de de 6,7%, à 138,2 MD.

Il est à rappeler que l’ATB est une banque commerciale tunisienne, fondée le 30 juin 1982, par l’intégration de l’agence de Tunis de l’Arab Bank Plc et l’apport de personnes physiques tunisiennes. Elle dispose aujourd’hui, d’un réseau de plus de 131 agences et emploie plus de 1300 personnes.