L’ATB sélectionnée par le projet SAWI pour renforcer sa diversité genre

L’ATB s’engage à booster la participation et l’avancement des femmes dans la banque.

En effet, l’ATB a été retenue par le projet SAWI « soutenir et accélérer l’inclusion des femmes au travail au Moyen-Orient et en Afrique du nord » avec deux autres banques de la place.

Le partenariat avec le projet SAWI a été établi à travers l’association des banques et finances le 25 juin dernier. Il a pour but de développer, d’améliorer et de mettre en œuvre des politiques et pratiques inclusives pour améliorer le recrutement, la rétention et la promotion des femmes.

Plus précisément, il appuiera le management de la banque à développer des compétences de leadership stratégique pour mettre en œuvre des stratégies RH inclusives, à concevoir des stratégies de recrutement et de sélection en faveur des femmes et plans de carrière plus inclusifs dans toute la hiérarchie organisationnelle.

Cet investissement en faveur de la diversité genre s’insère dans le cadre de la stratégie RSE de la banque lui permettant de surcroît de rejoindre un réseau de 80 pionniers régionaux engagés pour un meilleur recrutement, rétention et amélioration de promotion (RRP) des femmes. L’ATB renforce ainsi son image comme employeur engagé dans des stratégies inclusives. Elle pourra accéder dans le cadre de ce projet à des outils de pointe destinés à améliorer les entretiens de recrutement, à œuvrer pour une sélection sensible à l’aspect genre et à développer des stratégies plus localisées pour des programmes de promotion inclusifs et des systèmes de gestion des performances. Ainsi, la banque poursuit son ambition non seulement de rendre l’environnement de travail plus satisfaisant pour les collaborateurs et plus inclusif mais aussi de compter sur les valeurs spécifiques des femmes pour enrichir le réservoir de ressources et de capital humain pour accroître ses avantages compétitifs.

A noter que SAWI est un projet, d’une durée de deux ans qui vise à établir un partenariat avec dix employeurs opérant dans quatre secteurs : l’enseignement supérieur, les STEM, la santé et le secteur bancaire et dans huit pays à savoir la Tunisie, l’Algérie, le Bahreïn, la Jordanie, le Liban, le Maroc, l’Irak et la Libye afin de progresser vers des structures RH plus inclusives pour les femmes.