L’ATB fait vente judiciaire de 296.119 actions. Pourquoi ?

La Bourse informe qu’au cours de la séance du lundi 28 février 2022, l’intermédiaire en Bourse AFC se propose de mettre en vente aux enchères 243 862 et 52 257 actions de la société ATB. Le prix minimal de la cession est de 2,700 dinars. Information prise aux sources, il s’agit d’une quantité d’actions que détenait un actionnaire, désormais décédée. On ne sait cependant pas, si la banque les cendra au profit des héritiers de la personne décédée, ou en liquidation d’une garantie donnée à l’ATB en contrepartie d’un crédit, ce qui serait l’explication la plus viable, la vente étant faite sur décision judiciaire.