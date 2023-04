ATB : La Remontada

L’Arab Tunisian Bank (ATB) sort enfin la tête de l’eau. Elle fait même, à la manière des équipes de football, sa Remontada. A plus de 664 MDT, ses revenus ont effet augmenté de 61,365 MDT. Ses charges ont certes augmenté. Les charges générales d’exploitation ont totalisé un montant de 76, 550 MDT au cours de l’exercice 2022 contre un montant de 70 447 KDT au cours de l’exercice 2021, soit une augmentation de 6 103 KDT. Le PNB n’en a pas moins évolué positivement. A fin 2022, il passait de 290,353 MDT à 319,694 MDT, faisant ainsi un bond de presque 29,4 MDT en un an.

Ensuite, et dans la continuité de sa stratégie de « Cleaning », la direction de l’ATB a continué de provisionner les risques, anciens et nouveaux, mais moins que l’exercice précédent, preuve que le Cleaning porte ses fruits. Les dotations aux provisions et résultats des corrections de valeurs sur créances hors bilan et passif ont totalisé un montant de 69, 853 MDT au cours de l’exercice 2022, contre un montant de 107, 730 MDT au cours de l’exercice 2021

Les frais de personnel de leur côté ont augmenté. Ils ont en effet totalisé un montant de 121, 877 MDT au cours de l’exercice 2022, contre un montant de 115, 991 MDT au cours de l’exercice 2021, soit une augmentation de 5, 886 MDT en GA (Glissement annuel).

– Le papier ATB reprend du poil de la bête en Bourse

Et 1ère étape de la Remontada, le résultat d’exploitation qui était déficitaire de 59,388 MDT à la fin de l’exercice 2021, remonte dans le positif, à 22,321 MDT, après et malgré les importantes provisions de presque 70 MDT. Au final, les états financiers de l’Arab Tunisian Bank pour tout l’exercice 2022 font ressortir des capitaux propres positifs de 566, 847 MDT, un bénéfice de l’exercice s’élevant à 11, 397 MDT, et une trésorerie positive à la fin de la période de 257, 629 MDT. Conséquence logique, le résultat de base par action au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 est de 0.0890 dinars contre -0.685 dinars au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Et cela se voit déjà sur la Bourse de Tunis, où le papier ATB reprend du poil de la bête, et se transigeait en avril à 3,06 DT avec une hausse de 0,32 % de sa cote selon l’intermédiaire boursier Mac Sa, dans le graphique duquel on constatait clairement l’effet Remontada sur le cours de l’ATB en Bourse.

Et pour en revenir à la question des réserves, qui avaient grevé l’exercice 2021 de la banque et l’avaient mené vers un déficit que certains croyaient abyssal, et qui ne sont plus désormais un handicap, il est important de noter cette remarque des CC (Commissaires aux Comptes) de l’ATB. Ils attiraient en effet l’attention sur la valeur nette des créances sur la clientèle qui s’élève au 31 décembre 2022, à 5 445 274 mille DT, représentant 70 % du total de bilan, et les provisions constituées pour couvrir le risque de contrepartie qui s’élèvent à 756.631 mille DT (sur les engagements bilan et hors bilan). Mais ils certifiaient aussi que « nous avons vérifié que les engagements présentant des indices de dépréciation ont été identifiés et classés conformément aux dispositions de la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n° 91-24 relative à la division, couverture des risques et suivi des engagements, et nous avons apprécié les hypothèses et jugements retenus par la banque lors du calcul des provisions et examiné les valeurs de garanties retenues ».

– 2023 sera certainement meilleure

La seconde étape de cette Remontada s’annonce déjà par les premiers chiffres de 2023. Au terme du premier trimestre 2023, en effet, les principaux indicateurs d’activité de l’Arab Tunisian

Bank (ATB) font déjà apparaitre des produits d’exploitation bancaire de 179,7 MDT au 31 mars 2023 contre 154,7 MDT à la même période 2022, soit une augmentation de 25 MD ou de 16,16%. Les charges d’exploitation bancaires ont atteint 97,2 MDT au 31 mars 2023 contre 78,1 MDT au

31 mars 2022, soit une hausse de 24,46%. Le produit net bancaire au 31-03-2023 s’est inscrit à 82,5 MDT, contre 76,6 MD pour la même période 2022, soit une progression de 7,7 %.

La banque, où les groupes Abbas et Zerzeri notamment sont les principaux actionnaires tunisiens, continue de financer l’économie tunisienne. Les crédits nets de provisions et d’agios réservés ont atteint 5.165,4 MDT à fin mars 2023 contre 5.342 MDT au 31 mars 2022. Les dépôts de la clientèle ont atteint 5.854,2 MDT au 31-03-2023, et les dépôts d’épargne se sont établis à 1.544,4 MDT au 31/03/2023, contre 1.452,5 MD au 31/03/2022, soit une hausse de 91,9 MD ou de 6,33 %.