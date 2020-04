ATL : Une capacité de résilience qui lui permet de tenir

A l’instar du secteur, ATL a vu ses principaux indicateurs évoluer vers la baisse, tout en restant en ligne avec ses réalisations moyennes. En 2019, et comparativement avec l’exercice précédent, ses mises en force (déblocage de crédit) et ses encours ont respectivement baissé de 26% et 10%.

De même, ses encours d’emprunt, toute nature confondue, ont régressé de 15%, alors qu’elle a réalisé de grandes opérations de mobilisation de ressources interne (augmentation de capital de 7.5 Millions Dinars) et externe (crédit moyen terme octroyé par la BERD d’un montant de 43 Millions Dinars et un emprunt obligataire de 20 Millions Dinars).

Si la qualité de son portefeuille s’est légèrement dégradé, le taux des NPL est passé de 6.8% en 2018 à 9.8% en 2019 ; le taux de couverture de son actif classé par les provisions a été sensiblement amélioré passant de 66.2% à 70.9%.

L’effort de provisionnement réalisé par ATL traduit le souci du conseil d’administration de couvrir les risques inhérents aux difficultés conjoncturelles vécues en 2019 . Il est utile de noter que les principaux indicateurs d’équilibre financier de l’institution (RATIO DE SOLVABILITE et COVENANTS FINANCIERS) se situent au-delà des minimas requis.

Au niveau de l’exploitation et nonobstant les difficultés de 2019, les revenus bruts et nets de leasing ainsi que le produit du leasing se sont inscrits à la hausse respectivement de 1.7%, 2.1% et 4%. Toutefois, l’effort de provisionnement réalisé qui a érodé le PNL à hauteur de 48%, a impacté le résultat net.

Grâce aux concours de ses partenaires et l’appui des autorités monétaires, ATL dispose d’une capacité de résilience lui permettant de reprendre son activité normale dans les plus brefs délais.