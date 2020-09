Attentat de Sousse : Ce plan d’urgence sauvera-t-il le secteur touristique ?

Premier secteur à devoir généralement d’une attaque terroriste, celui du tourisme est au centre des préoccupations de professionnels, hôteliers, voyagistes tout autant que des autorités concernées, au lendemain de l’attentat terroriste perpétrée dans zone touristique de Sousse au niveau du rond-point Akouda-Kantaoui.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Habib Ammar a eu hâte d’assurer que les touristes résidant à Sousse et dans les autres régions du pays poursuivent leurs vacances et aucune annulation ou interruption de vacances n’a été enregistrée jusque là. Il n’en a pas moins pris soin de souligner qu’il est encore tôt de se prononcer sur les impacts de cet attentat sur le secteur.

En revanche, le ministre a annoncé qu’un plan d’action à court terme est actuellement en cours d’élaboration afin de préparer la relance du secteur touristique impacté par la pandémie de Covid-19.

Ce plan d’action sera élaboré, en concertation, avec l’ensemble des professionnels du secteur, a-t-il ajouté, dans une déclaration aux médias, en marge de l’ouverture de l’Assemblée générale ordinaire de la Fédération tunisienne des restaurants touristiques.

Ammar a , à cet égard, fait savoir qu’un comité de coordination entre l’administration et les fédérations impliquées directement ou indirectement dans le secteur touristique, sera créé prochainement, expliquant, que l’objectif est de résoudre les dossiers en suspens et répondre aux préoccupations des professionnels du métier.

Interrogé sur l’impact de la pandémie de Covid-19 sur le tourisme, le ministre a salué la résistance du secteur face à cette crise, assurant que son département continuera à soutenir la profession et accompagner les établissements touristiques impactés par cette pandémie.

Le Foreign Office reconsidère son conseil voyage!

Le Foreign Office a mis à jour ses conseils aux voyageurs pour la Tunisie afin de mettre en garde contre les voyages à Sousse « en ce moment ».

La Tunisie ne figure pas sur la liste verte des destinations de voyage sans quarantaine établie par le gouvernement.

On rappelle que trois terroristes présumés ont été abattus dimanche dans la délégation d’Akouda relevant du gouvernorat de Sousse après avoir percuté deux agents de la Garde nationale, dont l’un a succombé à ses blessures.

Deux agents appartenant au corps de la Garde nationale ont été renversés par une voiture avec trois assaillants à bord.

Suite à cet attentat, les unités sécuritaires ont lancé une opération de ratissage d’envergure avant de pouvoir encercler les terroristes. Un échange de tirs a eu lieu et les trois terroristes ont été tués dans l’opération.

Accompagné par son ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, s’est rendu sur la scène du crime pour évaluer en personne la situation.