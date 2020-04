Attijari Bank : Un redressement fiscal, et une baisse de la rémunération du DG

Ces états financiers d’Attijari Bank, au 31 décembre 2019, font apparaître un total du bilan de 9 310 456 KDT et un bénéfice net de 174 196 KDT. Mais le plus important dans le rapport des commissaires aux comptes de la banque marocaine de droit tunisien, c’est cette remarque relative à une notification de redressement à la suite d’une vérification fiscale subie en 2019. La banque n’a donné aucun chiffre sur le montant de ce redressement, se limitant à noter que en couverture des risques éventuels liés à ces contrôles, et sur la base des évolutions récentes, la banque a constaté les provisions jugées nécessaires.

L’autre information qu’on retrouve dans ces états financiers, c’est la rémunération de l’ancien DG marocain, remplacé depuis, de presqu’un million DT. Depuis aussi, le conseil d’administration d’Attijari Bank a presque divisé par trois le montant de la rémunération du nouveau DG. L’ancien touchait un peu plus de 969 mille DT, le nouveau n’en touchera plus que 378 mille DT. La banque n’a pas expliqué cette décision.