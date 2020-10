Un manque à gagner de 3,4 MDT pour la SAM, qui traine toujours un redressement fiscal

La Société « Atelier du Meuble intérieur », a publié, ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2020 accompagnés de l’avis du commissaire aux comptes. Ces états intermédiaires, font état d’un total d’exploitation de 6,884 MDT, en baisse de presque 3,5 MDT par rapport au 1er semestre 2019. Le total des charges d’exploitation avait aussi baissé de presque 3 MDT, mais le résultat net a aussi plus que drastiquement baissé, s’établissant à 0,181 MDT au lieu des 1,6 MDT de la même période de l’exercice précédent.

Dans le commentaire de ces résultats, l’entreprise explique avoir laissé beaucoup de plumes, financières, à cause du Covid-19. En effet, l’activité de la société avait été suspendue à partir du 23 mars 202 jusqu’au déconfinement, entrainant une baisse de 3,462 MDT, soit 33 % du chiffre d’affaire.

Par ailleurs, la société avait fait l’objet d’un contrôle fiscal qui avait porté sur les différents impôts et taxes auxquels elle est soumise au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Ce contrôle avait eu pour effet l’ajustement du report IS, en le portant de 13.519 DT à 13.114 DT, l’ajustement du report TVA, en le portant de 30.077 DT à 2.282 DT, et la réclamation d’un complément d’impôt et taxes, pour un montant de 154.651 dont 36.231 DT de pénalité. Toutefois, l’affaire a été porté devant la cour de cassation, et n’était pas définitivement clôturée, à la date du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers du 1er semestre 2020. Ces derniers précisent que les montants réglés à ce titre, s’élèvent à 155.805 DT au 30 juin 2020.