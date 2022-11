La Stip sous redressement fiscal, pour « non-rapatriement de produits d’exportation » ?

Les états financiers de la société STIP de pneumatiques, font apparaître à la fin du 1ère semestre 20222, un total net de bilan égal à 185.646.402 DT, un résultat net bénéficiaire égal à 10.202.028 DT et des flux de trésorerie provenant de l’exploitation positifs de 3 235 195 DT.

Les commissaires aux comptes (CC) de l’entreprise de la famille Dridi, indiquent cependant que « la STIP avait reçu en 2020 une notification de redressement de la Direction des douanes portant sur un montant de 156.649.077 D pour non-rapatriement des produits des exportations ». Il font aussi remarquer que « compte tenu des justificatifs présentés par la société, nous estimons que le risque financier est peu probable ».

Autre remarque, non moins importante des CC de l’entreprise, celle qui précise que « l’AGO du 19 Mars 2002 a autorisé le Conseil d’Administration de procéder à l’achat et à la revente des actions émises par la STIP, afin de réguler le cours boursier, et qu’au 30 juin 2022, la STIP détenait encore 32845 de ses titres figurant au niveau des états financiers pour 325 724 D. Une situation est contraire aux dispositions de l’article19 (nouveau) de la loi N°94-117 qui précise que l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale Ordinaire au Conseil d’Administration ne peut être accordée pour une durée supérieure à trois ans. –