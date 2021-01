ATTT : Report des dates de contrôle technique des véhicules

Les dates de contrôle technique des véhicules seront reportées, dans tous les centres de contrôle techniques, a annoncé, mercredi, l’Agence Technique des Transports Terrestres (ATTT).

Au sein de l’ensemble des centres techniques, les contrôles prévus le 15 janvier seront reportés au 19 février 2021 et ceux prévus pour le 16 janvier seront effectués le 20 février, a précisé l’ATTT, dans un communiqué.

Pour ce qui est du Centre de contrôle technique des poids lourds de Sijoumi, le plus grand des centres techniques, les contrôles prévus le 15 janvier seront reportés au 26 février 2021 alors que les ceux prévus pour le 16 janvier seront reportés au 27 février.

L’ATTT a appelé, à cet effet, les citoyens à accéder à son site web pour extraire, à nouveau et gratuitement, un reçu pour faciliter la circulation des véhicules, en attendant la nouvelle date de contrôle technique.

Mercredi, l’agence a appelé également les directeurs régionaux, à reporter les examens théoriques et pratiques pour l’obtention des différents types de permis de conduire à des dates ne dépassant pas la fin du mois de février 2021. Cet appel intervient de suite à la décision du confinement général et du couvre-feu (de 16h00 à 6h00), annoncée lors du Conseil ministériel tenu mardi 12 janvier 2021, afin d’atténuer la propagation de la pandémie du coronavirus.

