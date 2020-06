» Aucun cas de contamination par le coronavirus n’a été enregistré depuis plus de 40 jours dans 15 gouvernorats du pays » a annoncé Nissaf Ben Alaya, directrice générale de l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

Elle a indiqué jeudi dans une déclaration à la TAP que la liste des gouvernorats est répartie sur plusieurs régions du pays, ajoutant que 5 autres gouvernorats n’ont enregistré aucun cas de contamination locale durant une période qui varie entre 37 et 39 jours.

Ben Alaya affirmé que 4 gouvernorats qui sont, Tunis, Gafsa, kébili et Mahdia n’ont pas enregistré de cas de contamination depuis plus de 20 jours.

Elle a souligné que la commission permanente de lutte contre le coronavirus se penchera sur l’évaluation de la situation épidémiologique dans le pays, précisant que les recommandations issues de cette commission seront fondées sur plusieurs scénarios visant le renforcement de la prévention.

Selon la directrice générale, il sera procédé au cours de la prochaine étape à l’évaluation des consignes sanitaires émis par les autorités pour la lutte contre le coronavirus dont notamment, le confinement sanitaire obligatoire pour les voyageurs et les personnes venues de l’étranger.

Elle a indiqué que la commission permanente de lutte contre le coronavirus a élaboré des scénarios appropriés et annoncera prochainement ses recommandations selon l’évolution de la situation épidémiologique à l’échelle nationale et mondiale.

Parmi ces scénarios figurent, l’allègement des procédures du confinement sanitaire et des mesures de prévention destinées aux personnes venues des pays étrangers qui ont connu une forte propagation du coronavirus.

Elle a mis l’accent sur la réussite de la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus, soulignant que le ministère de la santé poursuivra ses efforts en vue d’assurer la prévention.

» Les recherches sur le terrain se poursuivent par les différentes équipes médicales dans les régions pour contenir la propagation de l’épidémie « a-t-elle insisté, réitérant l’engagement du corps médical à protéger les citoyens, tout en tenant compte des difficultés de la situation économique dans le pays .