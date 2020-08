Aucun problème n’entrave l’approvisionnement de la Tunisie en gaz algérien

Aucun problème n’entrave actuellement l’approvisionnement de la Tunisie en gaz algérien, conformément aux accords conclus entre les deux pays, a affirmé lundi, le ministère de l’énergie, des mines et de la transition énergétique.

Le département précisé dans des éclaircissements publiés sur facebook, que tout ce qui est diffusé sur la possibilité pour l’Algérie d’interrompre l’approvisionnement de la Tunisie en gaz est complètement faux.

Ces éclaircissements interviennent après la parution dans certains médias algériens, d’articles relayés sur facebook, sur la réduction par la compagnie algérienne Sonatrach de la quantité de gaz vendue à la STEG, en raison du non paiement par cette dernière de sa dette vers l’entreprise algérienne.

La Tunisie a déjà demandé en juin dernier, l’augmentation de la redevance qu’elle reçoit sur le gazoduc algérien qui traverse son territoire vers l’Italie, rappelle encore le ministère tunisien notant en outre que la STEG s’est acquittée de la plus grande partie de sa dette mi-août.