Autoroute Tunis-Jelma : ça démarre en juillet

Les travaux de démolition et de défrichement de terrain pour la construction de l’autoroute Tunis-Jelma, au niveau du gouvernorat de Zaghouan, devront démarrer en juillet 2019, pour une durée de six mois. Après quoi les travaux de nivellement du terrain et d’aménagement des ouvrages d’art devront être lancés (au cours du 1er semestre 2020), indique Anis Mbazaîa, directeur de l’unité de réalisation de l’autoroute au ministère de l’équipement, dans un rapport présenté lors d’une séance de travail tenue, mardi, au siège du gouvernorat, consacrée au projet.

Le tronçon de l’autoroute au niveau du gouvernorat de Zaghouan devra s’étendre sur 68 km, en plus du dédoublement de la route régionale n°28 sur une longueur de 7km et de la route périphérique d’El Fahs sur 9 km.

La commission régionale des acquisitions devra se réunir ce mercredi pour déterminer les biens fonciers devant être expropriés au profit du projet.

L’autoroute Tunis-Jelma (gouvernorat de Sidi Bouzid) devra s’étendre sur 186 km moyennant 1660 millions de dinars financés par le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et la Banque européenne d’investissement (BEI).