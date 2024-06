Ayari : La Tunisie peut susciter la compétition pour l’accès à l’Afrique

Mohamed Salah Ayari, membre du Conseil national des impôts, a déclaré à Mosaïque fm, ce mercredi 19 juin 2024, que la récente visite du président de la République en Chine ne signifie en aucun cas une rupture des relations et des partenariats avec l’Union européenne, car cette dernière représente 74% des échanges commerciaux de la Tunisie.

Il a souligné que ce déplacement s’est inscrit dans la diversification des partenariats et l’ouverture sur d’autres pays, offrant ainsi de nouvelles opportunités à la Tunisie pour attirer des investissements et susciter l’intérêt des pays européens et d’autres concurrents cherchant à accéder à l’Afrique.

Il a, également, affirmé que la Tunisie est capable de gérer cette concurrence à son avantage et de saisir les opportunités disponibles pour stimuler l’économie tunisienne.