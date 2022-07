BAD : Un soutien remarqué des actionnaires

Fitch Ratings confirme son sentiment sur la BAD (Banque africaine de développement), maintenant sa notation dite « de défaut émetteur » à long terme à AAA, le plus haut rating. L’agence américaine estime que ce jugement n’a pas de raisons d’être modifié prochainement, d’autant que le profil de risque de la BAD s’améliore.

Ce « triple A » de la BAD est dû « au soutien extraordinaire que la banque reçoit de ses actionnaires non régionaux », estiment les analystes qui « notent » également ce soutien au maximum. Ceci est basé sur le fait que la dette nette de la banque de développement sera couverte par le capital exigible des États membres notés AAA sur la période de prévision. Cette « forte propension » des actionnaires à soutenir la BAD constitue ainsi un atout précieux ; à commencer par le soutien des États-Unis, le deuxième actionnaire avec 6,5% du capital total et 38 % du capital exigible.

La note de la BAD est également soutenue par un meilleur profil de crédit, que Fitch revoit en hausse d’un cran. Cela s’explique par « une amélioration de la solvabilité de la banque grâce aux injections de capital en cours et par un renforcement du statut de créancier privilégié de la banque ». Bref, des paramètres de capitalisation « solides » et un profil de risques « faible ». Le tout alors que le profil de liquidité, jugé « excellent », ne pose aucun problème et que l’environnement commercial de la BAD est « à risque moyen ».