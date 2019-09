Baffoun : L’ISIE est prête pour le scrutin

Le président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections, Nabil Bafoun, a déclaré lundi 9 septembre 2019 que l’ISE a commencé à distribuer des documents électoraux dans des circonscriptions électorales en Tunisie et à l’étranger, tout en estimant que son instance est prête à organiser les élections présidentielles prématurées le 15 septembre.

Il a souligné que l’Instance compte 33 organes subsidiaires, dont 27 situés en Tunisie et six à l’étranger, dans les Amériques et dans le reste de l’Europe, en Allemagne, en Italie, à Paris et à Abou Dhabi, couvrant le reste du monde et les pays arabes.

Il a ajouté qu’il existe 30 000 bureaux de vote répartis dans 4 567 bureaux de vote dans le pays et 384 bureaux de vote à l’étranger.

Il a également souligné qu’environ 60 000 membres et chefs de bureaux de vote travailleraient avec L’ISIE le jour du scrutin et assureraient le succès du processus électoral, notant qu’il y a jusqu’à présent 4 500 observateurs et que leur nombre va probablement doubler compte tenu de celui des demandes reçues à la fin de la semaine dernière.