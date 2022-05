Baisse de 10 jours d’importation en réserves en devises

Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale de Tunisie s’est réuni le 17 mai 2022 et a passé en revue les développements économiques et financiers récents. Au niveau du secteur extérieur, le Conseil d’administration de la BCT note le creusement du déficit courant qui s’est élevé à -2,7% du PIB au cours des quatre premiers mois de 2022, contre -1,7%, en 2021, en raison de la détérioration du solde commercial. Par ailleurs, le niveau des réserves de change s’est établi à 23.655 MDT ou 124 jours d’importations, le 16 mai 2022, contre 23.313 MDT et 133 jours au terme de l’année 2021.

