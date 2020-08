Baisse de 6,94% du Tunindex, durant le 1er semestre 2020

Le TUNINDEX, indice de référence de la Bourse de Tunis, a enregistré une baisse de 6,94%, durant le premier semestre 2020, contre une baisse de 1,69%, durant la même période de 2019, selon le rapport d’évolution indicateurs d’activités du 2ème trimestre 2020, publié mardi par la Bourse de Tunis.

Les plus fortes hausses de revenus ont été réalisées par Placement de Tunisie SICAF (+140,2%), WIFAK INTERNATIONAL BANK (+40,3%), CELLCOM (+39,3%) et DELICE HOLDING (+15,5%).

Les plus fortes baisses de revenus ont été enregistrées par SIMPAR (-86,6%), GIF-FILTER (-82,3%) et AMS (-74,6%).

L’indice TUNINDEX20 a affiché, durant la même période, la même tendance avec une baisse de 7,89%, contre une régression de 3,21%, durant la même période de l’année 2019.

Cinq des treize indices sectoriels publiés par la Bourse ont enregistré des performances positives à la clôture de la première moitié de l’année 2020.

Les meilleures performances ont concerné l’indice des Bâtiment et Matériaux de Construction (+12,49%) et l’indice Agro-alimentaire et Boissons (+10,56%).

En revanche, 8 indices sectoriels ont enregistré des performances négatives. L’indice Matériaux de Base a connu la plus forte baisse avec (-26,56%) suivi par l’indice des Automobiles et Equipementiers (-21,63%).