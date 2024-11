-14 % en production de pétrole à fin septembre 2024 pour la Tunisie

La production nationale de pétrole brut s’est située à 1016 mille tonne(kt), à fin septembre 2024 enregistrant, ainsi, une baisse de 14% par rapport à la même période de l’année écoulée, selon le rapport sur la conjoncture énergétique pour septembre 2024, publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Cette baisse a touché plusieurs champs à savoir : Ashtart (-26%), El Hajeb/Guebiba (-35%), Gherib (-33%), Maamoura (-87%), Baraka(37%), Halk el Manzel (-20%), Miskar(-20%), Hasdrubal (-11%), M.L.D (-15%), Cercina

(-10%), Nawara (-9%) et Dorra (-29%).

Par contre, d’autres champs ont enregistré une augmentation de leur production. Il s’agit des champs Adam(+8%), Ouedzar (+19%), Bir Ben Tartar (+86%) , Sidi Litayem (+33%) et Ch.Essaida (+14%).

Selon le rapport de l’observatoire, la moyenne journalière de la production de pétrole est passée de 33,9 mille barils/j à fin septembre 2023 à 29,2 mille barils/j à fin septembre 2024.

