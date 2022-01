Baisse des investissements déclarés dans le secteur industriel de 25,8%, en 2021

Les investissements déclarés dans le secteur industriel ont diminué de 25,8%, durant l’année 2021, pour se situer au niveau de 2539,7 millions de dinars (MD), par rapport à 2020, a annoncé mardi, l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), dans son bulletin de conjoncture.

Dans cette même tendance baissière, le nombre de projets déclarés a régressé de 25,6%, à 3331 projets, alors que le nombre de postes d’emplois à créer se sont limités à 49 576 emplois, en régression de 18,3%, en comparaison avec 2020.Les fortes baisses des investissements ont été constatées notamment dans les secteurs des industries des matériaux de construction , de la céramique et du verre (-72%), mécaniques et électroniques (-47%), et du cuir et de la chaussure (-44).

A contrario, les déclarations d’investissement dans les industries agroalimentaires et les industries chimiques ont augmenté respectivement de 26% et 14%.Les indicateurs de l’APII ont fait montrer aussi, que 51% des investissements déclarés, durant l’année 2021, s’inscrivent dans le cadre des projets d’extension et de renouvellement de matériel, mobilisant une enveloppe de l’ordre de 1302,7 MD, soit une diminution de 10,2% par rapport à 2020.Pour ce qui est des projets de création, les investissements déclarés ont chuté de 37,3%, à 1237 MD.Les investissements déclarés dans les industries totalement exportatrices ont légèrement augmenté de 0,3%, en 2021, à 1054,3 MD, alors que les investissements destinés aux industries dont la production est orientée vers le marché local ont baissé de 37,4%, à 1485,4 MD.Pour ce qui est des investissements industriels à 100% étrangers et en partenariat, ils ont enregistré une baisse de 20,1%, à 969.1 MD.