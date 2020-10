Barack Obama prête main forte à Joe Biden

L’ancien président américain Barack Obama a appelé mercredi les démocrates à ne pas faire preuve de complaisance et à se mobiliser en masse pour permettre à Joe Biden de l’emporter face à Donald Trump le 3 novembre.

« Je ne m’intéresse pas aux sondages », a-t-il lancé depuis Philadelphie, rappelant qu’ils étaient favorables en 2016 à Hillary Clinton avant sa défaite surprise.

« Beaucoup de gens sont restés chez eux, ont été flemmards et complaisants », a-t-il souligné. « Pas cette fois! Pas lors de cette élection! », a-t-il martelé, à 13 jours du scrutin.

Dans un réquisitoire cinglant contre son successeur, Barack Obama a dénoncé un président qui s’est montré incapable de prendre son poste « au sérieux ».

« Tweeter en regardant la télévision ne résout pas les problèmes », a-t-il lâché, lors d’un meeting en mode « drive in » devant des sympathisants à bord de leur voiture, pandémie oblige.

« La pandémie aurait été difficile pour n’importe quel président », a reconnu Barack Obama. « Mais le niveau d’incompétence et de désinformation, le nombre de gens qui ne seraient peut-être pas morts si nous n’avions fait que les choses évidentes… », a-t-il lâché, en affirmant que Joe Biden et sa colistière Kamala Harris seraient capables de « gérer cette pandémie de façon plus efficace ».

