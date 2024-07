BCT : Ce n’est pas la simplicité et la clarté qui les étouffe !

Sur la Home-page du site de la BCT (Banque Centrale de Tunisie) qui est moyenâgeusement non-interactif, au 1er juillet 2024, les avoirs net en devises étaient de 23,712 Milliards DT, équivalents à 109 jours d’importation, avec un petit Astérix qui renvoie le visiteur vers « + d’info ». Vous cliquez, et vous vous retrouvez devant un tableau de comptable. Allez-y alors comprendre c’est quoi la date A et la donnée B du jour J, et autres abréviations qui n’ont aucun sens pour le néophyte désireux de prendre connaissance de l’état des finances de son pays.

Any Way. A l’intérieur, on découvre que ces réserves étaient de 23,917 Mds au « Jour J-1 C », que la variation (B/D) » était de 9, et devient -1 entre (B/C). Ou le manager du site de la BCT, qui tombe par ailleurs souvent en panne, est aussi néophyte que nous et retranscrit sans savoir ce qu’il fait. Ou ces Messieurs de la BCT ne veulent pas se donner la peine de faire mieux, pour la bonne compréhension des contribuables qui paient leurs salaires, en temps d’appel à la bonne gouvernance et à la transparence