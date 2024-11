BCT : Choix du président Kais Saïed. Modèle suisse ou modèle vénézuélien ?

Larbi Benbouhali

Quel est le danger que la BCT achète des obligations d’État pour financer les déficits budgétaires?

(Obligations émises par le Ministère des Finances pour financer les déficits budgétaires) ?

Premièrement, les obligations d’État ou les bons du Trésor sont des actifs financiers et peuvent être utilisés comme garantie avec un paiement de coupon fixe, mais ces actifs peuvent augmenter ou diminuer en valeur et dans un environnement d’inflation élevée avec une faible croissance économique et des prix de l’énergie élevés et Comme le gouvernement doit augmenter les taux d’intérêt, la valeur des obligations d’État diminue avec une forte décote et peut perdre jusqu’à 80 % de sa valeur, ce qui obligera le gouvernement/les contribuables, par l’intermédiaire de la Banque centrale, à imprimer plus d’argent pour payer les pertes obligataires.

Nous pouvons tirer des leçons de l’expérience de la Banque d’Angleterre et de la Réserve fédérale et, comme c’est le cas pour la Banque d’Angleterre, les pertes sur leurs obligations d’État ont dépassé 45 milliards de livres sterling en 2022 et pour la Réserve fédérale des États-Unis, en 2023, la Silicon Valley Bank et Signature Bank s’est effondrée parce que leurs obligations ont chuté de 80 % lorsque les taux d’intérêt ont augmenté à 5 %. Le Venezuela, le Zimbabwe et le Liban sont également des exemples. (Lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur des obligations diminue).

Si le nouveau projet de loi d’amendements de la BCT est approuvé au parlement et que la BCT perd son indépendance et son autonomie pour gérer la politique monétaire sans ingérence politique, il y a de nombreux risques à atténuer et l’ensemble du système bancaire et financier deviendra instable et réduira la notation de crédit (CCC+) de la Tunisie pourrait encore baisser et rendre plus difficile pour la Tunisie d’emprunter sur les marchés financiers internationaux. De plus, la BCT a des obligations et des ratios à suivre pour pouvoir travailler avec d’autres Banques Centrales à travers le monde.

Deuxièmement, l’économie tunisienne est une économie ouverte et a besoin d’importer de grandes quantités d’énergie et de matières premières pour produire et satisfaire la demande locale et d’exporter la capacité excédentaire de produits manufacturés pour acquérir des réserves de devises, à mesure que les prix du pétrole brut et du gaz naturel augmentent sur le marché mondial, la balance commerciale de la Tunisie devient déficitaire et à mesure que le gouvernement tunisien augmente les subventions alimentaires et énergétiques, le déficit budgétaire devient de plus en plus grand chaque année, donc avec le double déficit de la balance commerciale et du budget, la Tunisie doit emprunter en devises étrangères, Pas en Dinars année après année pour développer l’économie, satisfaire la demande locale et produire les biens et services nécessaires. Imprimer des dinars pour acheter des devises étrangères n’est pas une bonne idée économique, le dinar va s’effondrer et entraîner davantage d’inflation.

Troisièmement, la BCT peut émettre 100 000 MTND chaque année, elle ne résoudra pas le problème de la dette et ne fera pas croître l’économie. Pourquoi ? car la Tunisie doit acheter de l’Energie, des matières premières et du Blé sur le marché mondial en utilisant des devises étrangères (USD et Euros) Pas de dinar tunisien et donc la BCT doit toujours disposer de réserves en devises d’un minimum de 150 jours pour pouvoir gérer la politique monétaire tunisienne à maintenir des prix stables pour contrôler les niveaux d’inflation, protéger le dinar de la dépréciation et payer la dette en devises à son échéance.

Pourquoi la Constitution suisse interdit-elle à la Banque nationale suisse -BNS- de financer directement les déficits budgétaires ? Le modèle suisse offre le meilleur niveau de vie au monde.

Au cours des 116 dernières années, la Constitution suisse interdit à la banque centrale de financer directement les déficits budgétaires afin de maintenir une séparation claire entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Cette séparation vise à assurer :

Discipline budgétaire : le gouvernement est encouragé à maintenir des politiques budgétaires responsables et une discipline budgétaire, car le gouvernement sait que la banque centrale ne financera pas les dépenses irresponsables d’un gouvernement imprudent.

Contrôle de l’inflation et stabilité des prix : si la banque centrale est autorisée à financer les déficits publics, cela entraînera une impression monétaire excessive, ce qui peut provoquer de l’inflation.

Protéger le franc suisse : la Banque centrale est le protecteur du franc suisse en maintenant d’importantes réserves de devises étrangères et en maintenant des taux d’intérêt suffisamment élevés pour encourager les investisseurs étrangers à investir en Suisse et réduire l’effet de la volatilité des prix de l’énergie sur le marché mondial.

L’indépendante de la Banque centrale et la stabilité financière : cette séparation contribue à protéger la banque centrale des pressions politiques et permet à la banque centrale de se concentrer sur son mandat principal, qui est d’assurer la stabilité des prix et la stabilité des systèmes bancaire et financier et de préserver la richesse du peuple suisse pour les générations actuelles et futures.

La Banque Centrale de Tunisie –BCT- n’est pas différente de la Banque Centrale Suisse par son indépendance de prise de décision et son autonomie dans la gestion de la politique monétaire. De plus, au cours des 66 dernières années, la Banque Centrale de Tunisie a travaillé dans le cadre du mandat qui lui a été confié par la constitution tunisienne et pendant toutes ces années, la BCT a bien performé, pendant la crise du pétrole brut et l’environnement de forte inflation des années 1970 et 1980, la BCT a réussi à préserver le dinar tunisien et à maintenir un système bancaire résilient pour financer l’économie.

La BCT a également travaillé avec le gouvernement dans les années 1990 et a payé toute la dette du FMI et a travaillé avec le gouvernement japonais pour organiser de nouveaux prêts en utilisant l’émission obligataire SMURAI pour financer les besoins budgétaires du gouvernement tunisien et a recommencé à investir et à développer l’économie et en au premier trimestre de 2007, l’économie a connu une croissance de 5,9%.

La BCT fait partie de l’économie tunisienne, pas de l’ensemble de l’économie

Chaque pays du monde a deux ailes pour gérer son économie, l’aile fiscale et l’aile monétaire et comme je l’ai mentionné ci-dessus l’aile monétaire, voici ci-dessous le rôle de la politique budgétaire / fiscale dans l’économie.

La politique budgétaire joue un rôle crucial dans la gestion de l’économie d’un pays à travers les dépenses publiques et la fiscalité. Voici ses principales fonctions :

1. Stimuler la croissance économique : en augmentant les dépenses publiques ou en réduisant les impôts, la politique budgétaire peut stimuler la demande, encourageant les entreprises à investir et à embaucher, ce qui peut stimuler la croissance économique.

2. Contrôler l’inflation : Pendant les périodes de forte inflation, le gouvernement peut réduire les dépenses ou augmenter les impôts pour calmer l’économie, contribuant ainsi à stabiliser les prix.

3. Réduire le chômage : Une politique budgétaire expansionniste peut contribuer à réduire le chômage en augmentant la demande de biens et de services, conduisant ainsi à davantage d’emplois.

4. Redistribution des revenus : Grâce à une fiscalité progressive et à des programmes sociaux, la politique budgétaire peut contribuer à réduire les inégalités de revenus en redistribuant la richesse des individus aux revenus les plus élevés vers les groupes aux revenus les plus faibles.

5. Fournir des biens et services publics : la politique budgétaire finance des services essentiels tels que l’éducation, les soins de santé et les infrastructures, qui sont essentiels au bien-être de la société et à la stabilité économique.

6. Contrecarrer les cycles économiques : La politique budgétaire peut être utilisée pour atténuer les effets des ralentissements économiques (récessions) en stimulant la demande et pour freiner l’économie pendant les périodes d’expansion.

7. Influencer la demande globale : en ajustant les niveaux de dépenses publiques et de fiscalité, la politique budgétaire affecte directement la demande globale de l’économie, influençant la croissance et les niveaux d’emploi.

Dans l’ensemble, la politique budgétaire / fiscale est un outil clé permettant aux gouvernements d’influencer les performances économiques, de résoudre les problèmes sociaux et de gérer les ressources publiques.

Pourquoi le Venezuela est-il un pays riche en ressources naturelles, avec une économie mauvaise et un faible niveau de vie ?

Le Venezuela a connu des niveaux d’inflation extrêmement élevés en raison d’une combinaison de facteurs :

1. Mauvaise gestion économique : de mauvaises politiques budgétaires, telles que des dépenses gouvernementales excessives utilisant l’impression monétaire de la banque centrale (planche à billet) et sans recettes adéquates, ont contribué à la crise économique. La dépendance excessive à l’égard des revenus pétroliers et le manque de diversification ont rendu l’économie vulnérable.

2. Baisse des prix du pétrole : En tant que l’un des plus grands exportateurs de pétrole au monde, l’économie du Venezuela dépendait fortement du pétrole. Une baisse significative des prix du pétrole a réduit les revenus de l’État, entraînant des déficits budgétaires et une augmentation de l’impression monétaire.

3. Impression monétaire : Pour financer les déficits, le gouvernement a eu recours à l’impression monétaire, ce qui a inondé l’économie de devises, conduisant à une hyperinflation.

4. Dévaluation de la monnaie : Le bolivar vénézuélien a subi une forte dévaluation, érodant la confiance du public dans la monnaie et faisant monter les prix.

5. Perturbations de la chaîne d’approvisionnement : L’instabilité politique et la mauvaise gestion ont perturbé la production et les chaînes d’approvisionnement, entraînant des pénuries de produits de base et une hausse supplémentaire des prix.

6. Perte de confiance : La méfiance généralisée à l’égard du gouvernement et de ses politiques a conduit à une fuite des capitaux, à une réduction des investissements et à une diminution des dépenses de consommation, exacerbant ainsi l’inflation.

7. Sanctions économiques : Les sanctions internationales imposées au Venezuela, ciblant particulièrement son secteur pétrolier, ont limité sa capacité à générer des revenus, mettant encore plus à rude épreuve l’économie.

8. Instabilité politique : Les troubles politiques actuels ont entravé la mise en œuvre efficace de la politique économique, créant un environnement instable qui exacerbe les pressions inflationnistes.

Conclusion :

Dans l’ensemble, même si les obligations d’État financées par la banque centrale sont souvent considérées comme des investissements plus sûrs et peuvent résoudre les déficits budgétaires et payer la dette, elles ne sont pas sans risques d’hyperinflation et de stagnation économique, en particulier dans des conditions économiques changeantes.

Dans le cas du Venezuela, pays riche en ressources naturelles, les facteurs ci-dessus ont entraîné l’un des cas d’hyperinflation les plus graves de l’histoire moderne, affectant gravement l’économie vénézuélienne et ses citoyens.

En résumé, le recours à une masse monétaire excessive par la Banque centrale peut avoir des conséquences graves et multiformes, affectant l’économie, la société et les structures de gouvernance, comme le montre l’expérience du Liban, du Zimbabwe et du Venezuela