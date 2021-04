BCT : Décélération du rythme d’octroi des crédits à l’économie, en janvier 2021

Le rythme de progression des crédits à l’économie a décéléré en janvier 2021 (en glissement annuel), pour se situer au niveau de 5,7%, contre 6,8% en décembre 2020, c’est ce qui ressort d’une note publiée, lundi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT), sur les évolutions économiques et monétaires (Avril 2021). La BCT a expliqué cette baisse par la décélération des crédits aux professionnels (+5,3% contre +7,2%), suite au repli des crédits à court terme (-3,2% contre +0,5% en décembre 2020).En revanche, le rythme de progression des crédits aux particuliers, s’est affermi pour atteindre +6,7% contre +5,8% en décembre 2020, portant la marque d’une accélération des crédits à la consommation et des crédits de logement (+8,9% et +4,2%, respectivement, contre +7,6% et +3,8%).

