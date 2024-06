Béja : Création d’une société communautaire agricole à Béja-sudkhfia »

Une nouvelle société communautaire agricole baptisée « El Janna El Makhfia » (Le paradis caché ) vient d’être créée à Béja-sud (gouvernorat de Béja).

Saber Mekni, agriculteur et président de la société, a souligné que ce projet dont le capital social s’élève à 10 mille 200 dinars compte 51 actionnaires.

Il a indiqué qu’une étude technique et financière sera présentée à la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) pour financer ce projet, outre l’obtention d’une terre agricole pour démarrer ses activités.

Mekni a estimé que les sociétés communautaires représentent le cadre le plus adapté pour l’exploitation des terres domaniales marginalisées, formulant l’espoir de voir son entreprise contribuer à réaliser l’autosuffisance alimentaire en Tunisie.

Plusieurs sociétés communautaires ont, déjà, vu le jour au gouvernorat de Béja, depuis l’année 2022, telles que « Helm Nefza » (Rêve de Nefza) et « L’excellence » à Goubellat.

