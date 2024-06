Ben Gvir et  Smotrich menacent de dissoudre le gouvernement

Les ministres d’extrême droite Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich, menacent de dissoudre le gouvernement si l’accord dans les termes énoncés par Joe Biden est effectivement conclu.

« Je viens de parler avec le Premier ministre et je lui ai clairement fait savoir que je ne ferais pas partie d’un gouvernement qui accepte de mettre fin à la guerre sans détruire le Hamas et sans que tous les otages ne soient restitués », a déclaré le ministre des Finances, Betsalel Smotrich.

« En l’état, cet accord signifie la fin de la guerre et la défaite face au Hamas. Il constitue un véritable danger pour la sécurité de l’Etat d’Israël. Accepter un tel accord n’est pas une victoire absolue, mais une défaite absolue. Nous ne permettrons pas la fin de la guerre sans l’élimination complète du Hamas. Si un tel accord est conclu, nous dissoudrons le gouvernement », a renchéri le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

