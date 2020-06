BERD: lancement du Programme Régional pour les MPME, en Tunisie

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) annonce mardi, dans un communiqué, le lancement de son Programme Régional pour les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) en Tunisie (RSBP Tun), en partenariat avec l’ABF (Académie des Banques et Finances en Tunisie).

Il s’agit d’un programme de formation et de partage en ligne, à destination du secteur financier en Tunisie, ayant comme objectifs de soutenir les institutions financières dans leurs activités de financement aux MPME, via une plateforme de formation et de partage en ligne et de promouvoir les échanges des meilleures pratiques dans le financement de ces entreprises.

Ce programme vise, aussi, à partager l’expertise de la BERD et assurer la continuité et la flexibilité de l’offre de formation dans le contexte de la crise du COVID-19.

La plateforme « RSBP Tun », offre des formations certifiantes, riches et variées qui touchent aussi bien les sujets techniques liés aux métiers de base, que les compétences professionnelles transversales. Avec son offre en ligne, « RSBP Tun » permet une meilleure gestion des coûts et de la logistique de la formation.

Afin de marquer le lancement officiel de la plateforme, la BERD a programmé trois webinaires du 7 au 9 juillet 2020. Le premier Webinaire se tiendra le 7 juillet 2020, de 11h à 13h00, sur le thème de l’inclusion financière 2.0 : Accélération de l’inclusion financière grâce à la digitalisation.

Le deuxième aura lieu le 8 Juillet 2020, de 11h à 13h00 et abordera le sujet de la « Liquidité, pilier de la résilience : Bien gérer la liquidité pour permettre aux MPME de survivre à la crise » et le troisième, le 9 juillet 2020, de 11h à 13h00, portera sur « la fonction de crédit à l’ère de la digitalisation :Transformation digitale de la fonction de crédit MPME ».

Le Programme RSBP est financé par la BERD. Depuis le début de ses opérations en Tunisie, en 2012, la Banque Européenne a investi 934 millions d’euros, dans 46 projets et fourni une assistance technique à près de 1 000 petites et moyennes entreprises, dont les deux tiers sont situées dans les régions.

Pour la BERD et l’ABF , le projet RSBP « revêt une grande importance car il cible indirectement, un segment du tissu productif du pays qui joue un rôle majeur dans l’économie ».