Bernie Sanders veut bloquer la vente d’armes américaines à Israël

Le Sénat des États-Unis votera dans le courant de la semaine sur des propositions de loi visant à bloquer un contrat d’armement de 20 milliards de dollars avec Israël, une initiative qui, selon ses partisans, créera un précédent dans les efforts déployés par le Congrès pour mettre un terme aux transferts d’armes vers l’allié des Américains.

Le sénateur Bernie Sanders, un progressiste indépendant qui se range du côté des démocrates, a présenté ces mesures, connues sous le nom de « Résolutions conjointes de désapprobation » (JRD), en septembre et a annoncé le 13 novembre qu’il les soumettrait au vote du Sénat cette semaine.

Il est peu probable que ces mesures soient adoptées par le Sénat, majoritairement pro-israélien, mais elles ont obtenu le soutien de groupes de défense des droits de l’homme et d’un nombre croissant de législateurs démocrates.

Hassan El-Tayyab, organisateur du Comité des amis sur la législation nationale, un groupe quaker pour la justice sociale, a qualifié le vote à venir d’« historique ».

Il a déclaré que les résolutions envoyaient un message au président Joe Biden, à son successeur en devenir Donald Trump et au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, selon lequel le « statu quo est inacceptable ».

« Le simple fait que cela se produise envoie déjà le signal politique que les choses ne se passent pas comme d’habitude », a déclaré El-Tayyab à Al Jazeera.

Il a ajouté que la pression du Congrès pourrait modifier le comportement de l’administration américaine et de ses alliés israéliens.

