BH Bank lance le produit de financement spécifique « SOLIDAIRE 2020 »

Fidèle à sa réputation en tant que Banque de proximité et soucieuse de la satisfaction de sa clientèle d’Entreprises et de professionnels, la BH BANK n’a cessé, depuis le début de la crise sanitaire qui a touché le monde entier, de lui apporter l’assistance et l’accompagnement nécessaires afin de surmonter les répercussions de cette pandémie.

A cet effet et en synergie avec les mesures réglementaires, la BH BANK a mis en place un dispositif opérationnel dédié et créée un produit de financement spécifique « SOLIDAIRE 2020 » conçu pour répondre rapidement et efficacement aux besoins de ses clients avec des mécanismes de validation et de déblocage adaptés au contexte. Ce financement a bénéficié à 214 entreprises principalement PME, TPE et professionnels et a mobilisé 41 millions de dinars. Cette ligne est encore mise à la disposition de la clientèle pour couvrir leurs besoins jusqu’à décembre 2020 à travers des crédits à moyen terme pouvant bénéficier de la couverture de la SOTUGAR.

Parallèlement, la BH Bank a fait bénéficier ses clients des mesures Gouvernementales pour soutenir les entreprises dans cette conjoncture difficile. Cet accompagnement s’est matérialisé par la mise en place d’une ligne de reports des échéances sur les crédits d’investissement et de gestion avec des maturités adaptées à la capacité de remboursement de chaque client. Cette ligne a bénéficié à 336 entreprises pour un financement sollicité totalisant 283 millions de dinars. Les accords ont atteint à ce jour 266 millions de dinars et la ligne continue à être disponible pour soutenir la clientèle touchée par cette conjoncture difficile.



la BH Bank, en synergie avec toutes ses filiales et principalement la BH Equity ,continuera à apporter le soutien nécessaire pour sa clientèle d’entreprises et de professionnels de manière à atténuer au maximum l’impact de la crise sanitaire et assurer les meilleures conditions de la reprise et la relance de leurs activités .