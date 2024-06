Biden laisse entendre que Netanyahou prolonge la guerre de Gaza

Le président américain Joe Biden s’en est pris à Benjamin Netanyahu dans une interview au magazine Time publiée mardi, affirmant qu’il y avait « toutes les raisons » de conclure que le Premier ministre israélien faisait traîner en longueur la guerre de Gaza pour se sauver politiquement.

Biden a ajouté qu’il avait un « désaccord majeur » avec Netanyahu sur l’avenir de Gaza après le conflit et a déclaré qu’Israël avait eu un comportement « inapproprié » pendant la guerre déclenchée par l’attaque du Hamas le 7 octobre.

De manière plus générale, l’homme de 81 ans s’est présenté dans l’interview comme étant mieux placé que son rival électoral Donald Trump pour faire des États-Unis « la puissance mondiale » sur des questions allant de l’Ukraine à Taïwan en passant par la bande de Gaza.

Quelques jours avant d’annoncer une proposition israélienne de cessez-le-feu à Gaza que Netanyahou a accueillie froidement, Biden a été interrogé sur le fait de savoir s’il pensait que l’Israélien faisait traîner la guerre pour des raisons d’autopréservation politique.

« Il y a toutes les raisons de tirer cette conclusion », a-t-il répondu.

Biden a admis que lui et Netanyahu, dont les relations sont tendues depuis l’explosion du nombre de morts à Gaza, étaient particulièrement en désaccord sur la nécessité de créer un État palestinien.

« Mon principal désaccord avec Netanyahou est de savoir ce qui se passera après… la fin de Gaza ? Que se passera-t-il une fois que la bande de Gaza sera terminée ? Les forces israéliennes y retourneront-elles ?

« La réponse est que si c’est le cas, cela ne peut pas fonctionner », a-t-il dit.

