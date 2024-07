Biden tente de réformer une Cour suprême ultra-conservatrice

Le président américain Joe Biden a annoncé lundi des projets de réformes de la Cour suprême, considérée par beaucoup comme trop politisée, mais cette démarche dans l’urgence a peu de chances d’aboutir à six mois de la fin du mandat du démocrate.

Dans des propositions soutenues par la vice-présidente et candidate démocrate à l’élection présidentielle, Kamala Harris, Joe Biden appelle notamment à limiter à 18 ans la durée du mandat des juges de la Cour suprême et également à mettre en place un code d’éthique.

Joe Biden, qui dévoilera lundi ses projets lors d’un discours à Austin (Texas), demande également un amendement constitutionnel pour annuler la récente décision de la Cour suprême soutenant les revendications de Donald Trump en matière d’immunité présidentielle.

Ce projet de réforme intervient après une série d’arrêts chocs de la Cour, tels que l’abrogation du droit à l’avortement au niveau national, et à la suite d’une série de scandales impliquant des juges nommés à vie.

Selon le président américain, il y a donc urgence à réformer car « personne n’est au-dessus de la loi. Pas le président des États-Unis. Pas un juge de la Cour suprême des États-Unis. Personne ».

« Ce qui se passe n’est pas normal et sape la confiance du public dans les décisions de la Cour, y compris celles qui ont un impact sur les libertés individuelles », a-t-il déclaré.

La Cour suprême est actuellement composée d’une majorité de conservateurs – 6 juges sur les 9. Chargée de trancher sur des questions qui vont de l’avortement à l’environnement, ses décisions ont un poids considérable dans la vie des Américains.

Et ce temple du droit a été profondément remanié par Donald Trump: sur les six juges conservateurs, la moitié d’entre eux ont été nommés sous le mandat du républicain.

Selon un récent sondage, près de deux tiers des Américains (63%) considèrent que les décisions de la Cour sont principalement motivées par des considérations politiques. Une majorité (54% contre 37% de l’avis opposé) désapprouve la façon dont elle s’acquitte de sa mission.

