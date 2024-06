Biden veut conclure un accord la semaine prochaine, mais Hamas n’est pas satisfait de la garantie US

Le président américain Joe Biden intensifie ses efforts pour négocier un accord entre Israël et le Hamas, en envoyant deux hauts fonctionnaires de son administration au Moyen-Orient.

Le Wall Street Journal a rapporté mercredi que le directeur de la CIA, Bill Burns, se trouvait actuellement à Doha, au Qatar, et que l’envoyé spécial du président dans la région, Brett McGurk, devait arriver en Égypte mercredi. Selon le rapport, les discussions au Qatar et au Caire porteront sur les négociations en vue d’un accord et sur les efforts de l’administration américaine pour rouvrir le poste-frontière de Rafah.

Hamas a exprimé ses inquiétudes quant à la proposition israélienne, qui ne garantit pas qu’Israël ne reprendra pas les combats à Gaza après la première phase – un cessez-le-feu temporaire de six semaines, révèle le Wall Street Journal.

Selon le Wall Street Journal, les responsables de Hamas qui se sont entretenus avec des responsables égyptiens ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la proposition israélienne ne garantit pas qu’après la première phase, un cessez-le-feu temporaire de six semaines, Israël ne reprendra pas les combats. Selon le plan de Biden, la première phase consisterait à entamer des négociations en vue d’un cessez-le-feu permanent et de la libération de tous les otages restants qui ne sont pas inclus dans les catégories humanitaires. Si les négociations se prolongent au-delà de six semaines, le cessez-le-feu temporaire se poursuivra tant que les pourparlers seront en cours.

Les responsables israéliens ont précisé qu’ils pourraient reprendre les combats s’ils jugeaient les négociations « infructueuses » et si le Hamas semblait gagner du temps. Le Wall Street Journal rapporte que les responsables du Hamas ont rejeté l’idée que des pressions internes à Israël ou des garanties américaines seraient suffisantes pour qu’ils acceptent un accord. Néanmoins, le rapport note qu’une délégation de factions palestiniennes, dirigée par le Hamas, devrait arriver au Caire cette semaine pour discuter de la proposition. Si le Hamas n’a pas confirmé l’arrivée de ses représentants dans la capitale égyptienne, des représentants du Jihad islamique s’y trouvent déjà.

- Publicité-