Biden veut un plan de relance sans attendre

Le président américain élu Joe Biden et sa colistière Kamala Harris ont précisé leurs priorités, lundi, lors d’un discours prononcé depuis leur QG de Wilmington, dans le Delaware. «Notre plan est de créer des millions d’emplois bien payés dans l’industrie manufacturière, dans la construction de voitures, de produits, de technologies, dont nous aurons besoin dans le futur pour être compétitifs», a expliqué le président élu.

Durant la campagne, Joe Biden avait présenté son plan pour relancer l’économie américaine. Un projet ambitieux, qui pourrait être menacé par la recrudescence du coronavirus mais aussi par la perspective d’une cohabitation avec les républicains, qui pourraient encore contrôler le Sénat en janvier.

Biden propose un vaste plan d’investissement de 7.300 milliards de dollars sur dix ans, comprenant la rénovation des infrastructures pour 1.300 milliards ou encore des mesures pour favoriser le « Made in America ».

Dans l’immédiat, de nouvelles aides directes pour les particuliers et les entreprises pourraient être débloquées. Joe Biden souhaite ainsi augmenter les paiements directs, qui avaient été salués par les économistes et avaient permis de maintenir un certain niveau de consommation pendant la crise. La hausse temporaire des allocations chômage, qui a pris fin, pourrait aussi être prolongée. Enfin, il a promis d’effacer une partie de la dette étudiante, qui pénalise les foyers les moins favorisés.