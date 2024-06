L’industrie du froid appelée à réduire la consommation des substances HFC

La Tunisie entamera, à partir du 1er juillet 2024, la concrétisation du plan national visant à réduire progressivement la consommation des substances HydroChloroFluoroCarbures (HFC) du secteur du refroidissement suite à l’amendement de Kigali au Protocole de Montréal, approuvé fin mai 2024, a fait savoir le Directeur général de l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE), Mohamed Naceur Jeljeli .

Il a ajouté, lors d’un atelier de travail organisé à Tunis, à l’occasion de la journée mondiale de la réfrigération célébrée le 26 juin 2024, que ce plan concerne essentiellement, le secteur du refroidissement et de la climatisation au niveau industriel et de service.

Et de poursuivre que la mise en œuvre de cette stratégie va permettre de réduire environ 5,1 millions tonnes de CO2 à l’horizon 2045.

Jeljeli a, en outre, ajouté que la mise en œuvre du programme national relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et le programme de réduction progressive de l’importation et de la consommation des substances (HFC) à fort pouvoir de réchauffement climatique, permettront à la Tunisie de réduire 80% de ces matières, d’ici 2045.

Il a, par ailleurs, fait savoir que l’ANPE œuvre à soutenir tous les intervenants du secteur du refroidissement, et ce, à travers la mise en œuvre de la deuxième étape du programme de réduction progressive de l’importation et de la consommation des substances HFC à l’horizon 2029.