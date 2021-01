Bizerte: Arrestation d’une personne recherchée par l’Interpol

Les unités relevant du district de la sûreté nationale de Menzel Bourguiba ont procédé, mardi, à l’arrestation d’une personne habitant dans la région faisant l’objet d’un avis de recherche international de l’organisation internationale de police criminelle (Interpol).

Le bureau régional d’Interpol en Belgique a émis un mandat d’amener international contre cette personne pour « trafic de drogue, possession de matériaux explosifs et d’armes à feu et vol », indique un communiqué publié, mercredi, par le ministère de l’Intérieur.

Le parquet de Bizerte a ordonné le placement en garde à vue du suspect et décidé de prendre les mesures judiciaires à son encontre.

